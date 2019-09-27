Uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı

Uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı

Samsun'da bonzai adlı uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

27.09.2019 11:27
Uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı

Samsun'da bonzai adlı uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y. ile ilgili yaptıkları takipte, söz konusu şahıs ile teması görülen 3 kişiden 2 paket halinde 2,96 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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