Uyuşturucu satmak suçundan yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

Eskişehir'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan yargılanan şahıs, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.