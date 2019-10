Uyuşturucu satmak için geldiği zonguldak'ta yakalandı

08.10.2019 17:39

İSTANBUL'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için Zonguldak'a gelen E.T.(36) yakalandı. E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.T. isimli şüphelinin İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için Zonguldak'a getirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde oluşturulan denetim noktasında durdurulan araçta E.T. gözaltına alındı. E.T.'nin üzerinde yapılan aramada 700 gram esrar ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA