Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
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Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahsın iç çamaşırının içinden uyuşturucu madde çıktı.

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahsın iç çamaşırının içinden uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki F.A., karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Bağırsaklarının dışarı çıktığı öğrenilen F.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen H.Ç. polise teslim oldu. H.Ç., F.A.'yı uyuşturucu sattığı için bıçakladığını iddia etti. Hastanede F.A.'nın iç çamaşırında ise jelatine sarılı bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheli H.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı - Haberler
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