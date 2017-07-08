Uyuşturucu satışıyla bilinen mahallede uyuşturucuya 'Hayır' yürüyüşü



KONYA - Konya'da uyuşturucu madde satışlarının yapıldığı mahallelerden biri olan Doğanlar Mahallesi sakinleri toplanarak artık uyuşturucu madde satılmayacağını ve uyuşturucu satışına karşı olduklarını söyleyerek yürüyüş yaptı.

Konya'da bu zamana kadar uyuşturucu satışıyla ön plana çıkan mahallelerden olan Doğanlar Mahallesi sakinleri bir araya gelerek uyuşturucuya karşı mücadele etme kararı aldı. Uyuşturucuya hayır diyerek mahalle arasında sloganlar atarak yürüyen mahalle sakinleri, çevredeki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Mahalle sakinleri adına konuşan İsmail Çokkaynar, mahallede sabah akşam uyuşturucu ile müdahale için nöbet tutacaklarını söyleyerek, "Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum. Burası Doğanlar Mahallesi, burada her gün uyuşturucu ticareti yapılmaktadır. Doğanlar Mahallesi'yle birlikte tüm Konya'nın insanları evlatları zehirlenmektedir. Biz bunlara Doğanlar Mahallesi gençliği olarak karşı çıkıyoruz. Bu saatten sonra buraya madde almak için gelenler dövülecektir. Uyuşturucu satan, alan, kullanan yıkıma uğrayacaktır. Buraya uyuşturucu madde kullananları getiren taksiciler de dövülecektir. Bu böyle biline. Bu saatten sonra biz büyükler olarak uyuşturucuya 'Hayır' diyoruz, uyuşturucu almak için kimse buraya gelmesin. Doğanlar Mahallesi'ne de seslenmek istiyorum. Saat 24.00'ten sonra kimse çocuğunu dışarı salmasın, onlara da işlem yapılacaktır. Herkes evladına sahip çıksın ve başında dursun. Yoksa kötü şeyler olacak, biz bu işte çok kararlıyız. Biz bunu keseceğiz Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Minareden "Uyuşturucuyu bırakın" anonsu yapıldı

Toplanan yaklaşık 200 kişi sloganlar attığı sırada mahallede bulunan caminin minaresinden, "Doğanlar Mahallesi'ni bu saatten sonra uyuşturucu bırakmaya davet ediyoruz" şeklinde anons yapıldı. Küçük yaştaki çocukların da aralarında bulunduğu topluluk, "Eroine hayır, maddeye hayır" diyerek sloganlar attı. Bu sırada sokak üzerinde bulunan vatandaşlar ise kalabalığa destek verdi.

"Anneler uygulamaya destek verdi"

Yürüyüş sırasında konuşan mahalle sakinlerinden anneler ise, "Oğlum küçük yaşta madde bağımlısı oldu. Bunun durdurulmasını istiyorum. İki oğlumda bu yüzden 20 yıl ceza aldı. Ben oğullarımın kurtulmasını istiyorum. Buna dur deyin. Bu mahallede uyuşturucu satışı dursun artık. Milletim, devletim buna el koyun. Bizim çocuklarımız ezildi. Benim iki oğlumun hayatı bitti. Kurban olayım devletim, size sesleniyorum yavrularımızı kurtarın" dedi.

Çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söyleyen bir başka anne ise, "Fakir oğluma, dünyayı bilmeyen oğluma 20 sene verdiler. Ne olur yalvarıyorum, bulup bıraktırın. Kurban olayım evlatlarımın yuvası bozuldu. 5 çocuğu ortada kaldı, bakan yok. Bu tepkiyi verdiklerinden dolayı takdir ediyorum" diyerek konuştu.

Doğanlar Mahallesi'nde uyuşturucu satılmaması için mahalle sakinlerinin gece ve gündüz uyuşturucu nöbeti tutacağı öğrenildi.