Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı HATAY'ın Hassa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hassa İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı öne sürülen F.K. isimli şüpheliyi, düzenlenen operasyon ile yakaladı. Evinde 174 adet uyuşturucu hap, 94 adet hint keneviri ve ruhsatzıs av tüfeği ve tabanca ele geçirilen F.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan F.K., tutuklanarak cezavine gönderildi.

Kaynak: DHA