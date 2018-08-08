Uyuşturucu Satışı Yaptığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı
SAMSUN (İHA) – Samsun’da sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Abdurrahman K., yakın takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine baskın yapılan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 5,37 gram ve 0,18 gram halinde bonzai madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen Abdurrahman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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