Uyuşturucu satışı yapan şüpheliye gözaltı

AYDIN'da uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen eve yönelik baskında 467,5 gram bonzai ele geçirildi.

AYDIN'da uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen eve yönelik baskında 467,5 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı iddia edilen M.T. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan M.T.'nin evinde uyuşturucu sattığını bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu, bu sabah, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 467,5 gram bonzai ele geçirildi,M.T. gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken M.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan