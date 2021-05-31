Uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve yapılan incelemede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve yapılan incelemede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ekipleri, Kırmızıtoprak mahallesi Atatürk caddesinde devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri 1 şahıs durduruldu. Şahısta yapılan üst aramasında 23,17 gram skunk, ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli Ş.Ç. hakkında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında başlatıldı. İşlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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