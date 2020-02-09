Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahıs tutuklandı.

09.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:23
Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 paket 25 gram ağırlığında eroin maddesi ve 8 adet uyuşturucu hap yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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