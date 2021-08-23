Uyuşturucu satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgalara karışan şüpheli, 3 kişiyle yakalandı

ADANA'da, uyuşturucu satışından çıkan 3 farklı silahlı kavganın şüphelisi olarak aranan Abdullah Aka (25), saklandığı evde 3 kişiyle birlikte yakalandı.

ADANA'da, uyuşturucu satışından çıkan 3 farklı silahlı kavganın şüphelisi olarak aranan Abdullah Aka (25), saklandığı evde 3 kişiyle birlikte yakalandı.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde farklı zamanlarda yaşanan 3 silahlı kavgaya karıyan Abdullah Aka'nın bir evde saklandığını belirleyen polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, adrese yapılan baskınla Aka ve yanındaki Serdal Y. (22), Lokman Y. (30) ve Hüseyin S.'yi (52) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bir kilo 572 gram esrar, iki uyuşturucu hap, bir otomatik tüfek ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Emniyete götürülen 4 şüpheliden Serdal Y. ve Lokman Y., olaylarla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı