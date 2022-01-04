Uyuşturucu satıcısının ilginç yöntemi - Haberler
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Uyuşturucu satıcısının ilginç yöntemi

Uyuşturucu satıcısının ilginç yöntemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da yakalanan bir taksi sürücüsünün, uyuşturucu maddeleri şüphe sekmemek için anahtar şeklindeki hassas terazi ile tartarak sattığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da yakalanan bir taksi sürücüsünün, uyuşturucu maddeleri şüphe sekmemek için anahtar şeklindeki hassas terazi ile tartarak sattığı ortaya çıktı.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle ticari taksi şoförünü kısa bir süre takibe aldı. Uygun bir zamanı bekleyen sivil ekipler, dün akşam Emirdağ ilçesi Kacerli mahallesi Karaca sokak üzerinde ticari taksiyi durdurdu. Ticari araç sürücüsü L.G.'nin yapılan üst aramasında ceplerinde ve ticari taksinin kol dayama kısmında satışa hazır hale getirilmiş şekilde 5 adet alüminyum folyoya sarılmış bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Yine aynı yerde ilk bakışta anahtarlık görünümünde olan, ancak yapılan incelemede uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanıldığı anlaşılan hassas teraziye rastlanıldı. Ticari taksi şoförünün evinde ise uyuşturucu maddeyi içmek için tasarlanan payp tabir edilen 5 adet cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın tutuklanarak Bolvadin Cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Uyuşturucu satıcısının ilginç yöntemi

Uyuşturucu satıcısının ilginç yöntemi

Uyuşturucu satıcısının ilginç yöntemi

Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

 Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

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