Uyuşturucu satıcısını polis otogarda yakaladı

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otogara giriş yaptıktan sonra Gökhan B., (42) isimli şahsı gözaltına aldı. Cumhuriyet savcılığının talimatı ile 'uyuşturucu madde ticareti' suçlaması ile yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı