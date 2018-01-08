Uyuşturucu satıcısı yolcu minibüsünde yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı yolcu minibüsünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolunda seyir halinde olan yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki H.M.S.'nin üzerinde yapılan aramda 300 adet uyuşturucu hap, çeşitli gramlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan H.M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.