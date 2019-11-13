Uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

13.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:11
Uyuşturucu satıcısı yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Niğde İl Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ihbar üzerine K.Ç'yi gözaltına aldı.


Üzerinde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında işlem yapıldı.


Asayiş şubesi ekipleri, "Huzurlu Mahalleler Uygulaması-32" kapsamında ise Aşağı Kayabaşı Mahallesinde yaptığı çalışmada, 352 kişi ve 194 aracı sorgulandı, 4 araç sürücüsüne toplam 13 bin 171 lira para cezası kesildi.


Niğde ve Bor İlçe İlamat ve İnfaz Bürosunca aranması bulunan kişilere yönelik çalışmada, 8 kişi, gözaltına aldı.


T.C, M.K. ve N.Ş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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