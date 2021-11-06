UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E. (42), evinde 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ile yakalandı.

ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E. (42), evinde 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan Ahmed E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E.'nin adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmed E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title