Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcısının evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcısının evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan uzun zamandır takip edilen M.C.Ö. (27) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi, ikamette yapılan aramalarda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, şahıs çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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