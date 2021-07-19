Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı
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Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından uyuşturucu getirdiği istihbaratını aldıkları 1 kişiyi şehirlerarası otobüs terminalinde yakaladılar.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından uyuşturucu getirdiği istihbaratını aldıkları 1 kişiyi şehirlerarası otobüs terminalinde yakaladılar. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın şehir dışından aldığı uyuşturucu maddeyi Düzce'de satacağı istihbaratını aldıkları 1 şahsı takibe aldı. Şahısın bindiği otobüs Düzce Otogarına yanaştığı anda operasyon yapan ekipler, şahsı uyuşturucu maddeler ile birlikte yakaladılar. Şahsın bagajında yapılan aramada 357 gram Bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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