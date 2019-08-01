Uyuşturucu satıcısı operasyonla yakalandı

Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleşen çalışmalar neticesinde jandarma, Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi K.E. gözaltına alındı. Evde, narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada; 365 gram esrar ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA