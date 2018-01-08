Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı, minibüste yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolunda seyir halinde olan yolcu minibüsünü şüphe üzerine durdurdu. Minibüsteki yolculardan H.M.S.'nin (23) üzerinde yapılan aramada 300 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan H.M.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Muhammet Özer/İHA)