Uyuşturucu satıcısı kadın Didim polisinden kaçamadı
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Uyuşturucu satıcısı kadın Didim polisinden kaçamadı

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satışı yapan kadını suçüstü yakaladı.

12.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:04
Uyuşturucu satıcısı kadın Didim polisinden kaçamadı

Aydının ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satışı yapan kadını suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe KOM Grup amirliği ekiplerince yapılan operasyonda M.Y. ve Y.Y. isimli şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen G.Ç. adlı şüpheli kadın emniyet güçlerince yakalandı. G.Ç'nin üst aramasında sattığı uyuşturucu maddelerde ele geçirilirken, yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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