Uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve orman arazisini işgal suçlarından aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve orman arazisini işgal suçlarından aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak-bulundurmak, kasten yaralama ve orman arazisini işgal gibi suçlardan aranan Bayram E., D-400 Karayolu yakınlarında Karacalar mahallesi sınırlarındaki evlerinde yakalandı. Bayrak E., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA