Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki kovalamaca kamerada.
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Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki kovalamaca kamerada.

25.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:10

Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki kovalamaca kamerada...Polisten kaçıp eroini aracın içine saçtı

-Araca dökülen eroini fark eden polis, elektrik süpürgesi ile uyuşturucuyu titizlikle topladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayan şahsın kullandığı araçla polis ekipleri arasındaki kovalamaca saniye saniye kaydedildi. Kovalamacanın ardından şüphelinin araca döktüğü eroini polis ekipleri büyük bir titizlikle elektrik süpürgesi ile topladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurmak istedikleri aracının sürücünün ihtara uymaması sonucu uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonunda kaza yapan H.S. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Polis ekipleri, Narkotik Madde Arama Köpeği 'Aşi' ile olay yerinde yaptıkları incelemede, zanlının ele geçirilmemesi için uyuşturucu maddeyi aracın içine saçtığını tespit etti. Daha sonra ekipler, yanlarında getirdikleri elektrik süpürgesi ile eroini titizlikle topladı. Hassas terazi vasıtasıyla tartılan eroin maddesinin, 330,70 gram olduğu belirlendi.

Ayrıca araçtan; 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 75 adet dolu fişek ele geçirildi. Araçta bulunan H.S. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki kovalamaca kamerada.

Kaynak: İHA

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