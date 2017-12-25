Uyuşturucu Satıcısı İkinci Kez Suçüstü Yakalandı

Samsun'da, daha önce aynı suçtan yakalanıp hapis cezası sonrası tahliye edilen kişiye yineden suçüstü yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Daha önce uyuşturucu ticareti sırasında suçüstü yapıldığı sırada narkotik ekiplerine silahla ateş ederek mukavemette bulunan ve 12 yıl hapis cezası verilip tahliye edilen Cengiz O'yu takibe alan ekipler, şüpheliyi iki kişiye uyuşturucu satarken bir kez daha yakaladı.



Şüphelinin İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapan polis, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.