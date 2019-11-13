13.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:26

Uyuşturucu satıcısı anne baba polise yakalanmamak için 9 yaşındaki kızlarını kullandı

Adana polisi İstanbul'dan kente gelen bir çiftin 9 yaşındaki kızının oyuncak ayı görünümlü sırt çantasından 507 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 kişiden karı kocanın polise yakalanmamak için bonzaiyi çocuğun sırt çantasına koyduğu öğrenildi

ADANA - İstanbul'dan Adana'ya gelen bir çiftin 9 yaşındaki kızının oyuncak ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'dan İstanbul'a giden Mustafa T. ve Bulgaristan asıllı dini nikahlı eşi Fılıs H.'nin bonzai alıp, yanlarındaki 9 yaşındaki kızları G.S.T. ile birlikte Adana'ya dönecekleri bilgisine ulaştı. Ayrıca polis çiftin aile süsü verip uyuşturucuyu da çocuğun taşıyacağı bir çantaya koyacağını öğrendi. Zanlıların 11 Kasım günü İstanbul'dan otobüs ile Adana'ya döneceğini belirleyen polis, otobüsün mola vereceği tesiste beklemeye başladı. Polis molada zanlıların otobüste olup olmadığını kontrol edip zanlıların olduğunu belirleyince otobüse yolcu gibi binip takibe devam etti. Polis zanlıların uyuşturucuyu kime getirdiğini de bulmak için takibe otobüsten inince de devam etti. Polis bir süre takipten sonra bonzaiyi almaya gelen Mehmet Ö. ve Ali K. ile birlikte çifti de gözaltına aldı. Yapılan aramada çiftin çantalarından uyuşturucu. Ancak 9 yaşındaki kızın ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken 9 yaşındaki kız çocuğu akrabalarına teslim edildi.

Zanlılardan Fılıs H. eşinin uyuşturucu kullanmadığını 20 bin lira karşılığında İstanbul'a gidip bonzaiyi Adana'ya getirdiklerini giderken de bin lira yol parası aldıklarını çantaya bonzaiyi eşinin koyduğunu söyledi.

Mustafa T. ise uyuşturucuyu İstanbul'dan kendilerinin aldığını kabul ettiğini ancak bağımlı olduğunu kullanmak için aldığını söylediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA