Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:43
Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

'da, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyamanİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilmişti.


Polis ekiplerince 6 adrese düzenlenen operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen ve burada ifadeleri tamamlanan 5 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 5 kişiden A.K., ile M.Ü.Ş, tutuklanırken A.Y., O.E. ve M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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