Uyuşturucu satıcısı 2 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu satıcısı 2 kişi gözaltına alındı

Niğde'de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:11
Uyuşturucu satıcısı 2 kişi gözaltına alındı

'de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 kişi Sazlıca mevkiinde ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 16,70 gram esrar, 8 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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