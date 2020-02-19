Uyuşturucu satıcısı 2 kişi gözaltına alındı

19.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:11

Niğde'de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 kişi Sazlıca mevkiinde ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 16,70 gram esrar, 8 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA