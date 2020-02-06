Uyuşturucu satıcısı 2 kadın gözaltında

06.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:35

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 2 kilo eroin ele geçirildi, 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada Hıdırağa ve Reşadiye mahallelerinde 2 kadının uyuşturucu sattığını tespit etti. Belirlenen şüpheliler S.B. ile R.Ö.'nün üzerleri ve evlerinde yapılan aramada satışı hazır fişeklenmiş halde 2 kilo eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kadın şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA