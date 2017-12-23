Uyuşturucu Satıcılarının Yakalanma Anı

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, dün çarşı merkezinde sokak satıcılarının tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmada F.T ve Y.G. gözaltına alındı.



Üzerinde satışa hazır 78 parça eroin ele geçirilen F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Y.G ise savcılıkça serbest bırakıldı.



Bu arada şüphelilerin gözaltına alınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Öte yandan Bitlis üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapanlara yönelik çalışma yürüten ekipler, bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, kadın yolcu N.P'nin üzerinde bir kilo 42 gram eroin buldu.



Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.