Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapan şahısları önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda, 44.09 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu emdirilmiş sentetik peçete, 3 adet fişek diye tabir edilen sentetik peçete, 1 adet hassas terazi, 7 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap), 3 adet uyuşturucu içme aparatı ve 8 adet esrar sarımında kullanılan çarşaf ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 3 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 2 kişiye de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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