Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon
Haberler » Güncel » Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon - Haber

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 43 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 278 şüpheli yakalandı.

26.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:50
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 43 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 278 şüpheli yakalandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, koordinasyonunda, 22-25 Kasım tarihlerinde 43 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 278 şüpheli gözaltına alınırken, 28 kilo 932 gram uyuşturucu, 4 bin 709 uyuşturucu hap, 7 kök kenevir, 20 tabanca ve 97 mermi ile 18 bin 700 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et