Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik 74 personelden oluşan 28 ekibin katılımıyla ilçedeki bazı adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kilo 36 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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