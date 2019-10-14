Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

14.10.2019 11:11

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkez ve Gemlik ilçesi ile İstanbul'daki bazı adreslere, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vaktinde, 3 ay önce başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde operasyon düzenlendi.

Drone ile havadan takip edilen operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve depolarında narkotik dedektör köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 13 ecstasy hap, satışa hazır bir miktar esrar, ruhsatsız bir tabanca ve 4 tüfek ile 185 fişek ele geçirildi. Bir miktar sentetik uyuşturucu da bir eve yapılan baskında gitarın içinde bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA