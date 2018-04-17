Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Baskını: 18 Gözaltı

SAKARYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaştığı çok sayıda kişinin evini belirledi. 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 18 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramada 119 uyuşturucu hap, 156 gram esrar, 51 gram bonzai, 18 gram esrar, 3 gram skunk, 0,66 gram kokain, 5 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. - Sakarya