Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlere kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda O.Ş., M.C., M.A., T.Ö., İ.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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