Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı

Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

11.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:06
Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı

Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İki araç ve bir evde yapılan aramada 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 54,93 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.N., Y.G., B.T. ve E.G. tutuklandı. S.U., D.B. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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