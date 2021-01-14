Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı

14.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:36
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'da yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 162 şüpheliden 106'sı tutuklandı.

İSTANBUL'da yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 162 şüpheliden 106'sı tutuklandı. Operasyonlarda 132 kilo uyuşturucu ile 82 bin 168 adet ecstasy ve captagon hap ele geçirilirdi. Düzenlenen operasyonlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

UYUŞTURUCU SATICILARINA BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde yürütülen teknik takip ve analiz takibi sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcısı olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik baskın düzenlendi. Soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta yabancı uyruklu uyuşturucu kuryesi bir kadını takibe alan polis, Avcılar ve Başakşehir 'de iki depoya operasyon düzenledi. Depolara düzenlenen baskınlarda 91 kilo 500 gram hint keneviri ele geçirildi. Öte yandan bir kargoya yapılan baskında 10 kilo 635 gram eroin maddesi, Bahçelievler'de yapılan operasyonda ise 6 kilo 150 gram kokain maddesi ele geçirildi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 87 bin 300 Amerikan Doları ve 43 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi.

106 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIYılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 132 kilo 835 gram olduğu belirtildi. Ayrıca, 82 bin 168 adet ecstasy ve captagon ele geçirildiği aktarılırken, operasyonlarda 26'sı aranan şüpheli olmak üzere 162 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan 162 şüpheliden 106'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fotoğraf)


Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik İlker Başbuğ Fikri Sağlar
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Samet Aybaba Gökhan Gönül Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kongre Ankara Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada: 106 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:36:17. #1.14#
title