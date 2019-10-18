Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

18.10.2019 14:47

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 sanıktan biri 15 yıl 7 ay 15 gün, başka bir uyuşturucu davasında ise bir sanık 12 yıl 6 ay ile cezalandırıldı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 1'i tutuklu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.Y.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırırken, 3 sanığın ise beraatine karar verdi.



3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir uyuşturucu davasında ise sanık N.K. 12 yıl 6 ay hapis cezası alırken, 1 tutuksuz sanık ise beraat etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA