Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

30.09.2019 13:42

Kayseri'de uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma suçundan yargılanan 4 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar S.S, E.E, B.Ö. ve A.T. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, kullanıcı olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.T,'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 800 lira adli para cezası, S.S'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası ve E.E'ye 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira adli para cezası verdi. Heyet, sanık B.Ö'ye, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar B.Ö. ve E.E'nin tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA