Uyuşturucu Satıcılarına Geçit Yok

KAYSERi'de uyuşturucu madde kullanan veya ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 2 kişinin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada 11 gram metamfetamin, 2 pompalı tüfek, 1 adet 7.65 tabanca ve 6 adet bu silaha ait fişek ele geçirildi. Uyuşturucu satıcıları sorgularının ardından adliyeye gönderilecek.



- Kayseri