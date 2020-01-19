Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi - Haberler

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Adıyaman'da, uyuşturucu satıcıları polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

19.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:11
Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

'da, uyuşturucu satıcıları ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsıların araç ve evlerinde bir çok uyuşturucu maddesiyle silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada, 1.6 gram metamfetamin, 0.1 gram Jamaika ve bin 705 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili otomobilde bulunan C.A., I.H.Ş., isimli 2 şahıs gözaltına alınırken olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir ikamete de operasyon yapıldı. Operasyonda ev içerisinde 7.1 gram Jamaika, 0.8 gram metamfetamin, 1 adet el yapımı tek kırma silah ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y., isimli 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 3 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri