Uyuşturucu satıcıları mahalleliyi kurşun yağmuruna tuttu: 2 yaralı Uyuşturucu satıcıları mahalleliyi kurşun yağmuruna tuttu: 2 yaralı Adana'da, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 2 kişi, sokak ortasında kendilerine karşı çıkan 2 kardeşe pompalı tüfek ve tabanca ile saldırı düzenlendi.

Uyuşturucu satıcıları mahalleliyi kurşun yağmuruna tuttu: 2 yaralı

ADANA - Adana'da, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 2 kişi, sokak ortasında kendilerine karşı çıkan 2 kardeşe pompalı tüfek ve tabanca ile saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70310 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.T. ve yanında bulunan bir kişi uyuşturucu madde sattığı için mahallede oturan kardeş olan İbrahim ve İsmail Sayım ile tartıştı.

Torbacılar uyuşturucu sattırmak istemeyen kardeşleri kurşun yağmuruna tuttu

İbrahim ve İsmail Sayım uyuşturucu satıcılarını mahallelerinde istemedikleri için A.T. ve yanında bulunan kişi, iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. A.T. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi iki kardeşin üzerine pompalı tüfek ve tabanca ile defalarca ateş açtı.

Olayda iki kardeş yaralandı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kardeşi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay gerçekleştiren A.T. ve ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın evinde uyuşturucu çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yaklaşık 20 boş kovan buldu. Kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren A.T.'in evinde arama yapan polis, evde silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA