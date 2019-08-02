Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonunda yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları belirlenen ve kovalamaca sonucu yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobil Güneykent Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde bulunan ve uyuşturucu sattıkları belirlenen S.K, Ü.A, E.F. ve D.F. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ise iki tabanca ve bu tabancaya ait 17 dolu fişek, bir hassas terazi, 62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan Ü.A'nın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA