Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
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Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DİYARBAKIR(İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kısıtlama saatinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, sokakta bulunan bir otomobile de kurşunlar isabet etti.

DİYARBAKIR(İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kısıtlama saatinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, sokakta bulunan bir otomobile de kurşunlar isabet etti.

Olay, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satıcısı iki farklı torbacı grubu sokağa çıkma kısıtlamasında sokak üzerinde karşılaştı. Taraflar sözlü tartışmanın ardından sokak içerisinde silahlı çatıştı. Çatışmada 2 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de sokağı kapatarak inceleme yaptı. Çok sayıda mermi kovanın bulunduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada bir otomobil de kurşunların hedefi olduğu görüldü.

Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları kısıtlama saatinde çatıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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