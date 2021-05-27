Uyuşturucu satıcıları jandarma operasyonu ile yakalandı
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Uyuşturucu satıcıları jandarma operasyonu ile yakalandı

Uyuşturucu satıcıları jandarma operasyonu ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de jandarma KOM ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de jandarma KOM ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslara ait araç ve ikamette yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını almaları üzerine aracı takibe başladı. Yapılan takip sonucunda uyuşturucu şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu ile Düzce merkeze bağlı Uzun Mustafa Mahallesi'nde evlerine geldikleri belirlendi. Şüpheli aracı park halinde yakalayan jandarma ekipleri, araçta bulunan F.T. ve N.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nın ekiplerinin de desteği ile araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ise 87 gram metamfetamin, 0,5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet namlusu açılmış kurusıkıdan çevirme tabanca ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - DÜZCE

Uyuşturucu satıcıları jandarma operasyonu ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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