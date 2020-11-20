Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi (2)
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Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi (2)

20.11.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:17
Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi (2)

15 KİŞİ TUTUKLANDIErzurum'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonlarında gözaltına alınıp, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan 16 sanıktan 15'i tutuklandı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzurum'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonlarında gözaltına alınıp, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan 16 sanıktan 15'i tutuklandı. Sanıklardan İ.T. (38) serbest bırakılırken, F.A. (35), F.T. (21), T.B. (44), H.A. (35), K.E.Ç. (21), B.T (28), S.Y. (25), U.T. (22), M.K. (22), L.N. (50), M.S. (23), A.A. (45), A.K. (25), F.A. (22) ve N.O. (27) ise cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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