Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

02.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:57
Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 fark adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Burada işlemleri tamamlanan 5 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, operasyonda 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirilmişti.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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