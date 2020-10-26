Uyuşturucu satarken yakalandı, üzerinde ve evinde 568 hap ele geçti
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Uyuşturucu satarken yakalandı, üzerinde ve evinde 568 hap ele geçti

26.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:46
Uyuşturucu satarken yakalandı, üzerinde ve evinde 568 hap ele geçti

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişiye uyuşturucu hap sattığı tespit edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişiye uyuşturucu hap sattığı tespit edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.K.'nin (22) uyuşturucu sattığı bilgisini alarak söz konusu şahsı takibe aldı. Bir kişiye uyuşturucu hap sattığı tespit edilen M.A.K. kovalamaca sonucu yakalandı. M.A.K.'nin uyuşturucu verdiği kişinin yere attığı 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Kovalamaca sonucu yakalanan M.A.K.'nin üzerinde 8 adet, evinde yapılan aramada ise 560 adet sentetik ecza ele geçirildi. M.A.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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