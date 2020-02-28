Uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıs tutuklandı.

28.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:53
Uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı

'da 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıs tutuklandı.


Olay, ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D.'yi takibe aldı. M.D. ile irtibat kuran 3 şahıstan 3 paket halinde 1,29 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 31,35 gram bonzai, 7 adet ekstasy hap, 3 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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