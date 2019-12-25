Uyuşturucu satarken yakalanan 5 kişi tutuklandı

25.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:14

KAHRAMANMARAŞ'ta park ve kafelerde uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kafelerde, sokak aralarında ve parklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 'torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları S.P., C.K., M.D., S.U.ve N.K.'yi takibe aldı. Polis, şüphelileri, gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 şüphelinin üzerinde satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Torbacılardan uyuşturucu alan 22 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak: DHA